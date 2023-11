Bundesparteitag der Linken: In Anwesenheit einer Abwesenden

Die Linke trifft sich in Augsburg zum ersten Bundesparteitag, nachdem Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreitenden gegangen sind. Es soll ein Neubeginn für die Partei sein. Martin Schirdewan sagt, was ein Vorsitzender der Linken sagen muss.

Dass die Welt aus den Fugen zu sein scheint, dass sich viele Menschen im Land von der,"dieser Trümmertruppe", im Stich gelassen fühlen, dass die Sorgen sehr vieler Menschen wachsen angesichts von Kriegen und Klimakatastrophe, dass diese Sorgen genauso schnell wachsen, wie die soziale Ungleichheit in Deutschland und in Europa. Dass die fünf reichsten Familien in Deutschland über das gleiche Vermögen verfügen wie die gesamte untere Hälfte der Bundesbevölkerung – also so viel wie 42 Millionen Menschen. Dass während der Pandemie weltweit fast jeden Tag ein neuer Milliardär hinzugekommen ist, während die meisten Leute Lohneinbußen hinnehmen mussten. Schuld, das sagt Schirdewan nicht, aber das schwingt mit, ist ein üblicher Verdächtiger: der Kapitalismu

:

BR24: Die Linke löst Fraktion auf: Parteitag in AugsburgDie Linke hat beschlossen, ihre politisch bereits erledigte Fraktion auch formal abzuwickeln. Beim Parteitag in Augsburg muss die Partei einen historischen Scherbenhaufen zusammenkehren.

CDU und SPD wollen mehr Videoüberwachung und Staatstrojaner: Die CDU will in Hessen mit der SPD regieren. In einem Eckpunktepapier skizziert die künftige Große Koalition ihre Prioritäten: mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und mehr Daten für Palantirs HessenData.

Carola Rackete: Wäre Sahra Wagenknecht noch in der Linken, hätte ich nicht kandidiert: „Wäre Sahra Wagenknecht noch in der Linken, hätte ich nicht kandidiert", sagt Carola Rackete. Die Ex-Kapitänin des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3" tritt für die Linke als Spitzenkandidatin im Europawahlkampf an.

Bundeskongress der Jusos: Linke gegen Linken: Wer wird neue/r Juso-Vorsitzende/r? Zwei Be­wer­be­r:in­nen aus dem linken Lager treten an. Beide eint Kritik an der Ampel.

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage: Russland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben.

Grüne und Linke fordern Stopp von Signa-Projekten in Berlin: Grüne und Linke haben an den Senat appelliert, alle Planungen für Projekte des kriselnden Immobilien- und Kaufhauskonzerns Signa zu stoppen.

