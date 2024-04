Bundesliga-Transfergerüchte: Hertha-Trainer Pal Dardai vor dem Aus - Freiburger U23-Coach Stamm ein Thema?

Gerüchten zufolge steht Hertha -Coach Pal Dardai vor dem Aus. 2024/25 soll demnach ein neuer Trainer übernehmen. Laut 'Bild' ein Kandidat: Der Freiburger U23-Coach Thomas Stamm , ab Sommer vertragslos. Allerdings gäbe es mehrere Kandidaten, auch in der 2. Liga schauen sich Sport direktor Benjamin Weber und Co. anscheinend nach einem jungen Coach mit klarem Konzept um. Stürmer Nick Woltemade wird seinen Vertrag in Bremen nicht verlängern.

Laut 'Sky' setzt der 22 Jahre alten Angreifer seine Karriere ab Sommer 2024 beim VfB Stuttgart fort. Bei den Schwaben, die beste Chancen auf die Champions-League-Quali haben, soll Woltemade schon langfristig unterschrieben haben. Auch Gladbach und Hoffenheim waren wohl am 1,98-Meter-Hünen dran. Im Januar wechselte der Stürmer auf Leihbasis von RB Leipzig zu den Spurs und findet dort langsam seine alte Stärke wieder (2 Tore, 2 Assists

Bundesliga Transfergerüchte Hertha Pal Dardai Freiburger U23-Coach Thomas Stamm Vfb Stuttgart Nick Woltemade

