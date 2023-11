Bundesliga: Polnisches Quartett schlägt Brokstedt

Am Ende entschieden die polnischen Ligaprofis aus Grünberg (Zielona Gora) das Rennen, obwohl Joonas Kylmäkorpi, und vor allem der Deutsche Meister Tobias Kroner, starke Gegenwehr lieferten. Mit einem 5:1-Doppelsieg holten Piotr Protasiewicz und Patryk Dudek in beeindruckender Manier den letzten Laufsieg und sicherten damit den ersten Sieg der neu gegründeten Renngemeinschaft.

«Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, mit welcher Taktik wir fahren wollen. Dabei hilft uns die Erfahrung aus der polnischen Liga sehr», lieferte Marcin Sekula die Begründung für den Erfolg.Piotr Protasiewicz 15, Patryk Dudek 13, Kamil Adamczewski 8, Marcin Sekula 5, Erik Pudel 3, Rene Deddens 0.​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WESERKURIER: So lief der Frankfurt-Marathon für vier Läufer des LC 93 DelmenhorstEin Quartett des LC 93 Delmenhorst ist beim Frankfurt-Marathon angetreten und erzielte durchweg gute Ergebnisse.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

SPORTBILD: SG Wattenscheid 09: Luxuriöse Ausstattung aus Bundesliga-ZeitenDer Club in der fünften Liga, SG Wattenscheid 09, verfügt immer noch über einen Pool und eine Sauna, die aus der Zeit stammen, als der Verein in der Bundesliga spielte. Felix Casalino, ein Spieler des Vereins, zeigt die restliche Stadionanlage, die jedoch nur noch wenig vom früheren Glanz zeigt.

Herkunft: SPORTBILD | Weiterlesen ⮕

BILD: Ehemaliger Bundesliga-Spieler muss 191.000 Euro zahlenDas lukrative Geschäft mit den Villen der Fußball-Stars wird für einen ehemaligen Profi jetzt richtig teuer. Der frühere Bundesliga-Kicker (48 Tore in 185 Spielen) muss per Gerichtsentscheid über 191 000 Euro zahlen! Um welche Immobilie es geht und an wen diese Zahlung gehen soll, lesen Sie mit BILDplus.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

IDOWA: BC Straubing vor Bundesliga-ComebackJetzt steht es fest: Ab Januar wollen die Schützlinge von Edgar Walth 'den Ring rocken' - Eigengewächse Daniel und Nico Malsam bilden Kern der Staffel

Herkunft: idowa | Weiterlesen ⮕

IDOWA: So haben sich die niederbayerischen Bundesliga-Profis bisher geschlagenSpektakel, ein Tor - und viel Frust: Die drei Fußballprofis aus Niederbayern blicken mit gemischten Gefühlen auf den bisherigen Saisonverlauf zurück.

Herkunft: idowa | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Frauen-Bundesliga: So bewertet Samantha Jerabek ihren Wechsel zum MSV DuisburgWer in eine andere Stadt oder gar in ein anderes Land zieht, kann Probleme haben, Anschluss zu finden. Samantha Jerabek ist es in Duisburg anders ergangen.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕