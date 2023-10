Bundesliga: Mainzer Last-Minute-Treffer sichert Remis in Bochum

9. Spieltag in der Bundesliga! Am Freitagabend (27. Oktober 2023) verpasste der VfL Bochum einen wichtigen Sieg gegen den FSV Mainz 05 in letzter Sekunde. Tom Krauß (22) schoss in der 90.+6 Minute das 2:2 und sicherte sich seinen Mainzern ein Unentschieden. Profitieren von dem Ergebnis tut vor allem der 1. FC Köln (aktuell Platz 17.), der am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig ran muss. Am Samstagnachmittag (15.

30 Uhr) stehen dann folgenden Partien auf dem Programm: Werder Bremen empfängt Union Berlin, der FC Augsburg spielt gegen den VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach muss gegen den FC Heidenheim ran (im Ticker bei GladbachLIVE), Bayern München trifft auf den SV Darmstadt und die TSG Hoffenheim spielt auswärts beim VfB Stuttgart. Im Abendspiel trifft der 1. FC Köln dann auf RB Leipzig (18.30 Uhr/live im EXPRESS.de-Ticker).

