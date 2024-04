Bundesliga: Eintracht Braunschweig verliert gegen SC Freiburg

bereits kommende Woche endgültig platzen. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht verlor in einer schwachen Partie mit 0:1 gegen den SC Freiburg und wartet auch nach 190 Tagen weiter auf einen Ligasieg . BereitsRitsu Doan traf entscheidend. Lieberknecht wird damit zum alleinigen Rekordhalter, als erster Bundesliga -Trainer konnte er in 22 Spielen nacheinander nicht dreifach punkten. Freiburg hofft derweil auf ein Happy End der Ära Christian Streich.

Doch in Abwesenheit des verletzten Toptorschützen Tim Skarke mangelte es wie so oft an spielerischen Lösungen, die beste Umschaltaktion verschenkte Oscar Vilhelmsson mit einem zu ungenauen Querpass auf Aaron Seydel . Da auch Freiburg ohne den gesperrten Lucas Höler wenig einfiel, spielte sich die Partie lange Zeit nur im Mittelfeld ab. Erst nach einer halben Stunde gab es ernste Torraumszenen.

Bundesliga Eintracht Braunschweig SC Freiburg Torsten Lieberknecht Ligasieg

