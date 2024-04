Bundesliga: Bayern München empfängt die Löwen Braunschweig

📆 05.04.2024 18:47:00

📰 BILD_Sport ⏱ Reading Time:

27 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 31%

Publisher: 63%

Bundesliga,Bayern München,Löwen Braunschweig

Am Sonntag trifft der Tabellenführer Bayern München in der Bundesliga auf die Löwen Braunschweig. Kann Bayern den nächsten Sieg einfahren? Das Spiel wird in München stattfinden.