Bundesliga-Absteiger Schalke 04: Ideenlos, führungslos, hilflos

Die formulierten Ansprüche bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 sind hoch, doch die Realität bei Königsblau sieht ganz anders aus. Der Klub wirkt ideenlos, führungslos, hilflos. Manu Thiele über die …Cristiano Ronaldo, Neymar und Karim Benzema – sie und viele andere sind in diesem Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt. Doch was steckt dahinter?Bayer Leverkusen ist stark in die Saison gestartet

. Lili Engels und weitere Experten bewerten die Chancen der Werkself - und welche Rolle Trainer Xabi Alonso dabei spielt.Wer führt die Nationalelf aus der Krise - und wie kann vor der EURO 2024 Aufbruchstimmung entfacht werden? Sportjournalist Manu Thiele analysiert die Lage rund um das DFB-Team.Das Transferfenster schließt - eine stressige Zeit für alle Fußball-Manager. Lili Engels analysiert im Bolzplatz, welche Rolle Journalisten wie Fabrizio Romano dabei spielen.RB Leipzig vollzieht zur neuen Saison einen großen Umbruch - und dennoch wird das Team von Trainer Marco Rose hoch gehandelt. Manu Thiele analysiert die Situation bei den Sachsen.Montags ab 0:00 Uhr präsentiert das sportstudio hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga. Außerdem gibt's dazu noch Zusammenfassungen und Highlights ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga.Die Serien halten mit dem 3:3 zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund: Der BVB hat seit 17 Spielen nicht verloren, Frankfurt ist zuhause seit 15 Partien ungeschlage

:

KİCKER_BL: Schalke-Coach Geraerts bangt um TeroddeBundesliga-Absteiger FC Schalke gastiert am Samstag zum Traditionsduell in Nürnberg, beide Fanlager verbindet eine lange Freundschaft, der Coach der Knappen freut sich auf die Atmosphäre.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »

KİCKER_BL: Schalke-Coach Geraerts bangt um TeroddeBundesliga-Absteiger FC Schalke gastiert am Samstag zum Traditionsduell in Nürnberg, beide Fanlager verbindet eine lange Freundschaft, der Coach der Knappen freut sich auf die Atmosphäre.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »

SPORTSCHAU: Schalke sieht sich auf dem richtigen Weg - und bangt um TeroddeTrotz der Niederlage nehmen die Verantwortlichen des FC Schalke 04 Positives aus dem Pokalspiel gegen St. Pauli mit. Am Samstag reist der kriselnde Zweitligist zu formstarken Nürnbergen - womöglich ohne Simon Terodde.

Herkunft: sportschau | Weiterlesen »

NORDBAYERN: Attacke im Abstiegskampf: Als Kukas Club daheim gegen Schalke gewannNürnberg - Wenn sich Nürnberger und Gelsenkirchener begegnen, geht es neben der Freundschaft ihrer Fans oft auch um die Liga-Zugehörigkeit. 1999 behielt Nürnbergs Traum-und-Traumata-Club gegen die Knappen dank eines Tschechen deutlich die Oberhand.

Herkunft: nordbayern | Weiterlesen »

RPONLİNE: Money Boy: 'Am ballen wie Schalke' - Rapper veröffentlicht Song über S04Money Boy dreht den königsblauen Swag auf. Der österreichische Rapper hat am Freitag seinen neuen Song „Schalke“ und das Musikvideo aus Gelsenkirchen veröffentlicht. Seit wann der 42-Jährige schon S04-Fan ist und worum es in dem Lied geht.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

İDOWA: 1. FC Nürnberg willMomentum gegen FC Schalke nutzenidowa.de informiert Sie zuverlässig über aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und Hintergründe - alles, was in Bayern passiert

Herkunft: idowa | Weiterlesen »