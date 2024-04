Bundesliga: 1. FC Heidenheim gegen FC Bayern live im TV und Stream

Am 28. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Bayern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream . Das Spiel findet am Samstag, 6. April 2024, um 15.30 Uhr in Heidenheim statt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live- Stream schauen können. Das Spiel des 28. Spieltags der Fußball- Bundesliga zwischen dem 1. FC Heidenheim gegen FC Bayern: Bundesliga im Live- Stream von Sky Go.

Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement. In der Fußball-Bundesliga steht der 28. Spieltag an und der FC Bayern München ist zu Gast beim 1. FC Heidenheim. Der Rekordmeister kann nach der Heimpleite gegen Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag alle Hoffnungen auf die erneute deutsche Meisterschaft begraben. Bayer Leverkusen liegt 13 Punkte vor dem FCB und hat den Titel dicht vor Augen. Manuel Neuer muss vor dem Auswärtsspiel in Heidenheim auf seine Rückkehr ins Mannschaftstraining des FC Bayern München weiter warten

