Bundesländer und Kommunen fordern mehr Geld für Flüchtlingsversorgung

Wenige Tage vor dem Migrationsgipfel machen Bundesländer und Kommunen Druck auf den Bund, mehr Geld für die Versorgung von Flüchtlingen bereitzustellen. Mehrere Ministerpräsidenten und der Deutsche Städtetag machten deutlich, dass das Angebot des Bundes aus ihrer Sicht nicht ausreicht. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sieht aber auch die Glaubwürdigkeit des Staates auf dem Spiel und das Treffen als wesentlich für die politische Zukunft des Landes

. Am Montag sprechen die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin über Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration. Es geht konkret aber auch um Geld zur Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen. Der Bund will nach ihren Angaben seinen Anteil von 3,75 auf 1,25 Milliarden Euro reduzieren. Das wollen die Länder nicht hinnehmen. In einem Beschluss hatten sie Mitte Oktober eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro sowie pro Migrant mindestens 10.500 Euro verlangt. Außerdem soll der Bund die Unterkunftskosten vollständig übernehmen. Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Der Bund trägt die Verantwortung für die Sicherung der Außengrenzen. Da kann es nicht sein, dass der Bund nur einen Bruchteil der Kosten übernehmen will.» Die Kapazitätsgrenzen seien erreicht. Die Dauerbelastung sei von Kommunen und Ländern nicht mehr zu bewältige

:

