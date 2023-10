Bundeskanzler Scholz: Nigeria als möglicher Wasserstoff-Lieferant

. „Sie sind gut aufgestellt, um ein zentraler Akteur für erneuerbare Energie und Wasserstoff zu bleiben – ebenso wie für Flüssigerdgas, das wir in den kommenden Jahren weiterhin brauchen werden, bis der Wasserstoffmarkt voll etabliert ist“, sagte Scholz am Montag auf einem deutsch-nigerianischen Wirtschaftsforum in Lagos. Er hatte am Sonntag bei seinen Gesprächen mit Präsident Bola Ahmed Tinubu bereits das Interesse an nigerianischem Gas bekräftigt.

Man habe deshalb die 2008 ins Leben gerufene deutsch-nigerianische Partnerschaft im Bereich Energie und Klima erweitert. Deutschland habe zudem in Nigeria ein Wasserstoffbüro aufgebaut. Hintergrund ist, dass Deutschland für die angestrebte klimaneutrale Volkswirtschaft in den kommenden Jahren mehr und mehr Wasserstoff-Importe braucht.

