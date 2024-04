Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt Cannabis-Legalisierung in Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in China die Cannabis-Legalisierung in Deutschland verteidigt. Ziel der seit 1. April geltenden Regelung sei es, den Cannabis-Konsum zu verringern statt zu vergrößern, indem man ihn aus einer Grauzone heraushole, sagte er an der Tongji-Universität in Shanghai auf die Frage eines Studenten, der ab September in Berlin studieren will und sich besorgt über den Cannabis-Konsum dort zeigte.

“ Er habe gelesen, dass Studenten in Deutschland jetzt Cannabis in Wohnungen anbauten. In China sei das nicht legal. „Deshalb habe ich große Sorge.“Scholz sagte, die Antwort sei ganz einfach: „Nicht rauchen.“ Er selbst sei jetzt fast 66 und habe „noch nie Cannabis geraucht“. Dem Eindruck, dass nun alle in Berlin mit Joints herumliefen, trat Scholz entgegen: „Wenn man in Berlin studiert, kann man die ganze Zeit durch die Gegend rennen und trifft niemanden, der so etwas tut.

Bundeskanzler Olaf Scholz Cannabis-Legalisierung Deutschland China Regelung Cannabis-Konsum Grauzone

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



morgenpost / 🏆 64. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Israel und Jordanien​Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bricht an diesem Samstag zu einer zweitägigen Reise in den Nahen Osten auf. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin mitteilte, besucht Scholz zunächst Jordanien und reist im Anschluss nach Israel.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Bundeskanzler Olaf Scholz und Oberbürgermeister Mike Schubert besuchen erste Tiefengeothermie der EWP in PotsdamPotsdam. Die erste Tiefengeothermie der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) steht kurz vor dem Abschluss der Bohrungen. An der Heinrich-Mann-Allee, in direkte

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Bundeskanzler Olaf Scholz in Israel: offene Worte für schwierige WorteBei seinem Treffen mit Benjamin Netanjahu wahrt Kanzler Olaf Scholz die Balance: Er zeigt sich solidarisch mit Israel und warnt doch deutlich vor einer we...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Bundeskanzler Olaf Scholz: So hoch ist sein GehaltBundeskanzler Olaf Scholz erhält für seinen Beruf als Bundeskanzler eine amtliche Vergütung. Wie hoch ist sein Gehalt und wie setzt es sich zusammen?

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Bundeskanzler Olaf Scholz hat jetzt ein Trikot von Dennis SchröderDer Kanzler lud Gordon Herbert zu einem Gespräch ins Kanzleramt. In SPORT BILD spricht Weltmeister-Trainer über den Besuch.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

Bundeskanzler Olaf Scholz hat jetzt ein Trikot von Dennis SchröderDer Kanzler lud Gordon Herbert zu einem Gespräch ins Kanzleramt. In BILD spricht Weltmeister-Trainer über den Besuch.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »