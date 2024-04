Bundesinnenministerin Faeser spricht über Grenzsicherung in Rumänien

BUKAREST - In Rumänien will Bundesinnenministerin Nancy Faeser an diesem Dienstag über Grenzsicherung an den EU-Außengrenzen sprechen. In der Hauptstadt Bukarest wird die SPD- Politik erin unter anderem mit ihrem Amtskollegen Catalin Predoiu sprechen und ein Lagezentrum der Grenzpolizei besuchen. Geplant ist zudem ein Treffen mit Angehörigen der deutschen Minderheit sowie Vertretern der jüdischen Gemeinde.

