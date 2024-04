Bundesgesundheitsminister warnt vor Mangel an Hausärzten

Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stimmt die Bevölkerung auf große Lücken in der medizinischen Versorgung ein. „Wir haben 50 000 Ärztinnen und Ärzte in den letzten zehn Jahren nicht ausgebildet. Daher werden uns in den nächsten Jahren flächendeckend die Hausärztinnen und Hausärzte fehlen. Wir werden in eine ganz schwierige Versorgungssituation kommen“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“.

Gefragt nach dem Widerstand insbesondere der FDP dagegen sagte der Minister: „Im Entwurf waren einige Dinge - die standen strittig zwischen den Beteiligten. Und da habe ich einfach Tempo gemacht. Ich kann jetzt nicht ewig darauf warten, bis wir uns auf Kabinettsebene über die Kioske einigen – zumal das ja nur ein ganz kleiner Teil ist.“ Über die Kioske werde noch später verhandelt.

Bundesgesundheitsminister Lücken Medizinische Versorgung Mangel Hausärzte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



aerztezeitung / 🏆 81. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundesgesundheitsminister warnt vor Mangel an HausärztenBundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor großen Lücken in der medizinischen Versorgung und einem Mangel an Hausärzten in den nächsten Jahren. Er betont die Bedeutung seines geplanten Gesetzes zur Stärkung der Versorgung vor Ort.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Bundesgesundheitsminister warnt vor Mangel an HausärztenBundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor großen Lücken in der medizinischen Versorgung und einem Mangel an Hausärzten in Deutschland. Er betont, dass in den nächsten Jahren flächendeckend Hausärzte fehlen werden und die Versorgungssituation schwierig wird. Lauterbach plant ein Gesetz zur Stärkung der Versorgung vor Ort, jedoch fehlen in dem aktuellen Entwurf die geplanten Gesundheitskioske.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Karl Lauterbach will Hausärzten Arbeit erleichtern – was das konkret bedeutetVerbesserungen für Hausärzte und deren Patienten plant Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Fachärzte sehen das kritisch.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Journalistin Elisabeth Niejahr feiern gemeinsam in BerlinBeim 71. Bundespresseball posieren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Journalistin Elisabeth Niejahr auf dem roten Teppich im Berliner Hotel Adlon. Lauterbach macht einen Cannabis-Scherz in seinem Instagram-Kommentar.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Patientenschützer kritisieren Gesetzentwurf für KrankenhausreformBundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat nach 'Bild'-Informationen seinen Gesetzentwurf für eine umfassende Krankenhausreform fertiggestellt.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Union kritisiert Entwurf für KrankenhausreformBundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will mit der Reform die Kliniklandschaft verändern.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »