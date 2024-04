Bundesgesundheitsminister warnt vor Mangel an Hausärzten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stimmt die deutsche Bevölkerung auf große Lücken in der medizinischen Versorgung ein. «Wir haben 50.000 Ärztinnen und Ärzte in den letzten zehn Jahren nicht ausgebildet. Daher werden uns in den nächsten Jahren flächendeckend die Hausärztinnen und Hausärzte fehlen. Wir werden in eine ganz schwierige Versorgungssituation kommen», sagte der SPD-Politiker im ARD-«Bericht aus Berlin».

Streitpunkt Gesundheitskioske Gefragt nach dem Widerstand insbesondere der FDP dagegen sagte der Minister: «Im Entwurf waren einige Dinge – die standen strittig zwischen den Beteiligten. Und da habe ich einfach Tempo gemacht. Ich kann jetzt nicht ewig darauf warten, bis wir uns auf Kabinettsebene über die Kioske einigen – zumal das ja nur ein ganz kleiner Teil ist.» Über die Kioske werde noch später verhandelt.

