Bundesgesundheitsminister warnt vor Mangel an Hausärzten

📆 14.04.2024 21:19:00

Bundesgesundheitsminister,Lücken In Der Medizinischen Versorgung,Mangel An Hausärzten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor großen Lücken in der medizinischen Versorgung und einem Mangel an Hausärzten in den nächsten Jahren. Er betont die Bedeutung seines geplanten Gesetzes zur Stärkung der Versorgung vor Ort.