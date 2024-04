Bundesförderung und Subventionen bleiben unter den Zielen

(KTF) des Bundes hat seit Jahren eine ganz besondere Eigenschaft: Die Mittelabflüsse für die vielfältigen Förderprogramme und Subventionen bleiben stets unter den ambitionierten Zielen. Das ist auch 2023 wieder so gewesen, wie aus dem Jahresabschlussbericht des KTF aus dem Bundesfinanzministerium hervorgeht.

Nach der Bilanz, die Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu Ostern dem Haushaltsausschuss des Bundestags zuleitete, beliefen sich die Ausgaben des KTF im vorigen Jahr auf 20,1 Milliarden Euro. Die größten Einzelposten waren die Bundesförderung für effiziente Gebäude mit etwa elf Milliarden Euro, die (mittlerweile gestoppte) Kaufprämie für E-Autos mit 2,6 Milliarden Euro sowie die Strompreiskompensation für stromintensive Unternehmen (1,6 Milliarden Euro)

