Bundesfinanzminister Lindner plant Nachtragsetat für 2023

Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der kommenden Woche einen Nachtragsetat für das laufende Jahr vorlegen. Doch es bleiben viele Fragen offen, insbesondere zum Haushalt für 2024. Lindner will mit einem Nachtragshaushalt eine Ausnahme von der Schuldenbremse ermöglichen, indem für das laufende Jahr nachträglich eine Notlage erklärt wird.

Am Donnerstagnachmittag trat Lindner dafür vor die Presse und erklärte, dass er dem Kabinett am Mittwoch kommender Woche den Entwurf für einen entsprechenden Nachtragshaushalt für 2023 vorlegen werde. Damit verschafft sich die Regierung die Möglichkeit, in diesem Jahr die Neuverschuldung deutlich zu erhöhen. Es geht um einen zusätzlichen Betrag von etwa 45 Milliarden Euro, die vor allem die Ausgaben des Energie-Krisenfonds WSF auf eine andere Grundlage stellen sollen





