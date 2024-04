Bundesfinanzminister Lindner fordert Abbau der 'kalten Progression'

Im Streit um Kürzungen im Bundeshaushalt pocht Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf einen Abbau der 'kalten Progression' in den Jahren 2025 und 2026. 'Wir haben uns 2022 in der Koalition darauf verständigt, das Steuersystem an die Inflation anzupassen, deshalb wurde 2023 und 2024 der Tarif der Lohn- und Einkommensteuer gesenkt', sagte Lindner der 'Bild' (Mittwochausgabe). 'Die sonst drohende kalte Progression wäre eine heimliche und daher feige Steuererhöhung.

Ich verstehe nicht, warum SPD und Grüne diese Übereinkunft für die Jahre 2025 und 2026 wieder aufkündigen.' Bei SPD und Grünen hätten 'manche kein Problem, mit viel Steuergeld zu finanzieren, wenn Menschen nicht arbeiten', so der FDP-Chef. 'Mir fehlt bei den Koalitionspartnern dagegen der Respekt vor den Steuerzahlern.' Er kämpfe deshalb für einen erneuten Inflationsausgleich in der Lohn- und Einkommensteuer. 'Fairness verdienen aber nicht nur Geringverdiener.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lindner kündigt Steuersenkung zum Abbau der kalten Progression anBerlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat im Zuge der gerade begonnenen Haushaltsberatungen weitere Steuererleichterungen in Aussicht gestellt und eine Nullrunde beim Bürgergeld vorausgesagt.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Bundesfinanzminister Lindner erwartet bei Haushaltsverhandlungen für 2025 wieder SpitzenrundenBundesfinanzminister Lindner geht davon aus, dass bei den Haushaltsverhandlungen für das kommende Jahr erneut Spitzenrunden mit Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck nötig werden. Alle Ministerien seien aufgerufen, zusätzliche Ideen für Einsparungen vorzutragen, sagte der FDP-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Rentenpläne der BundesregierungHubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales) und Christian Lindner (FDP, Bundesfinanzminister) zum Rentenpaket II

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Lindner sorgt sich um die deutschen StaatsfinanzenBundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mahnt bei der Vorstellung des Tragfähigkeitsberichts der öffentlichen Finanzen Strukturreformen an.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Lindner weist Vorwürfe an Strack-Zimmermann scharf zurückBundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellt sich vor seine Parteikollegin Strack-Zimmermann.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Mehr Geld für Arbeitnehmer und Rentner: Lindner plant 2-Milliarden-EntlastungBundesfinanzminister Christian Lindner will den Grundfreibetrag in der Lohn- und Einkommenssteuer rückwirkend erhöhen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »