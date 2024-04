Bundesfamilienministerin räumt Fehler bei der Debatte um Kindergrundsicherung ein

Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat bei der Debatte um die Kindergrundsicherung und den dafür geforderten 5000 neuen Stellen kommunikative Fehler eingeräumt.

„Ich hätte vielleicht gleich am Anfang noch deutlicher machen sollen, dass es um die Prognosezahlen der Bundeagentur für Arbeit ging“, sagte Paus im Podcast Table.Today des digitalen Medienhauses Table.Briefings. Die Zahlen seien vom November 2023 und mittlerweile überholt. „Es ist eine unsinnige Debatte, die wir in den letzten zwei Wochen in diesem Land geführt haben“, sagte Paus.

In den parlamentarischen Verhandlungen gehe es nun darum, Schnittstellen zwischen den Behörden zu optimieren. „Wir haben noch einiges identifiziert, wo man es noch stärker bündeln und auf die Familienkasse konzentrieren kann, sodass es Synergieeffekte und auch Entlastungseffekte in anderen Bereichen gibt“, erklärte

-Politikerin. „Deswegen ist es realistisch, dass wir es hinbekommen, mit weniger als 5000 Stellen auszukommen.“Sie appelliere an die Koalitionspartner, das Vorhaben zügig auf den Weg zu bringen. „Wir haben die Sachfragen alle miteinander geklärt. Jetzt braucht es den politischen Willen, das auch umzusetzen“, sagte sie in dem Interview. Es gebe allerdings „sehr grundsätzliche andere Überlegungen von Koalitionspartnern“, die nun geklärt werden müssten.

Ob die Kindergrundsicherung wie geplant Anfang 2025 eingeführt wird, ließ Paus offen. Auf die Frage nach dem aktuellen Zeitplan sagte sie: „Den kann ich Ihnen nicht geben, weil das Thema ja jetzt im parlamentarischen Verfahren ist.“ Einen Rücktritt, wie ihn ihr der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, nahegelegt hatte, schloss Paus aus: „Das ist absurd“, so die Ministerin.

Bundesfamilienministerin Kindergrundsicherung Fehler Debatte Stellen Prognosezahlen Behörden Synergieeffekte

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundesfamilienministerin bewirbt Kindergrundsicherung als Projekt der VerwaltungsmodernisierungBundesfamilienministerin Lisa Paus bewirbt die geplante Kindergrundsicherung jetzt verstärkt als Projekt der Verwaltungsmodernisierung.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Bundesfamilienministerin bewirbt Kindergrundsicherung als Projekt der VerwaltungsmodernisierungBundesfamilienministerin Lisa Paus bewirbt die geplante Kindergrundsicherung jetzt verstärkt als Projekt der Verwaltungsmodernisierung. Das Gesetz zur Bündelung von Leistungen für Kinder aus Familien mit wenig Einkommen soll die Verwaltung modernisieren und digitalisieren.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Bundesfamilienministerin bewirbt Kindergrundsicherung mit Argument der VerwaltungsmodernisierungAngesichts der FDP-Kritik an Details der geplanten Kindergrundsicherung bewirbt Bundesfamilienministerin Lisa Paus ihr Projekt jetzt verstärkt mit dem Argument der Verwaltungsmodernisierung. Trotz des koalitionsinternen Streits sei man im Zeitplan. Sie gehe davon aus, dass die Grundsicherung bis 2025 umgesetzt wird, sagte sie im ZDF-'Heute Journal'. Von der Zahl von 5.000 benötigten neuen Behördenstellen rückte sie ab.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Bundesfamilienministerin Lisa Paus verteidigt die geplante KindergrundsicherungDie Debatte über die Kindergrundsicherung schien der zuständigen Ministerin entglitten zu sein. Nun hat sie einen Hauptkritikpunkt abgeräumt - und versucht, kommunikativ in die Vorhand zu kommen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Lisa Paus: Die Familienministerin steht vor dem ScheiternDer Name von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) ist eng mit der Kindergrundsicherung verbunden.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Debatte um Kindergrundsicherung: SPD-Fraktion hält zusätzliche Stellen für unerlässlichDer stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rix, hat die Pläne von Familienministerin Paus zur Kindergrundsicherung verteidigt. Er sagte den Zeitungen der 'Funke Mediengruppe', zusätzliche Stellen im Familienservice seien unerlässlich.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »