Bund-Future notiert im Frühhandel niedriger

Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 3 Ticks niedriger bei 132,36 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 132,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,45, das -tief bei 132,27 Prozent. Umgesetzt wurden 6.968 Kontrakte. Die Lage am Morgen! Bereiten Sie sich mit Analyst Altan Cantürk auf den neuen Handelstag vor. Wie hat die Wall Street gestern geschlossen, wie hat der DAX Index eröffnet, und was machen Gold, EURUSD, Öl und Bitcoin.

Chartanalyse, erste Tradingideen, anstehende Finanznachrichten und mehr. Starten Sie in den neuen Handelstag, gemeinsam mit XTB und Altan Cantürk. Aktien - Indizes - Forex - Rohstoffe - Kryptowährungen und mehr. Long oder Short

