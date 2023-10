Bullerbü in Berlin: Warum Großstädter Hühner mieten oder kaufen

Wenn Rita Schäfer von der Arbeit nach Hause kommt, sind ihre Freundinnen schon da.

Esmeralda, Emma, Erika oder die alte Trude scharren im Sand, picken nach Würmern oder suchen nach frischen Kräutern. Schäfer tut der Anblick gut.

Berlin & Brandenburg: Wolken und vereinzelt Regen in Berlin und BrandenburgAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg Weiterlesen ⮕

Berlin & Brandenburg: Klimaaktivisten blockieren mehrere Straßen in BerlinAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg Weiterlesen ⮕

Freizeit: Berliner Freibäder beenden Sommer-SaisonBerlin (bb) - Am Montag endet die Freibad-Saison in Berlin. Mit der Schließung des Prinzenbades in Berlin-Kreuzberg verabschieden sich die Freibäder in Weiterlesen ⮕

Warum die Lebenshaltungskosten in Bayern so unterschiedlich hoch sindDas Leben in München ist um 38 Prozent teurer als in Wunsiedel. Welcher der entscheidende Preistreiber ist und was gegen die Entwicklung helfen könnte. Weiterlesen ⮕

Nahost: Warum es nicht nur um Israel gehtLaut US-General a.D. Ben Hodges hat Israel innenpolitisch keine andere Wahl, als zu versuchen, die Terrororganisation Hamas zu zerstören. Ob das gelingt, sei allerdings fraglich. Weiterlesen ⮕

Warum die Vereinigte Volksbank in Brakel den Bürgerwald aufforstetDie heimische Bank steckt viel Geld in eine große Sturmbrache, um sie klimaresistent aufzuforsten. Mit einem Foto können Bürger für weitere Bäume sorgen. Weiterlesen ⮕