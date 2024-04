Bullen vertreiben die Bären und Währungspaar steigt weiter

Wie erwartet konnten die Bullen gestern die gute Ausgangslage nutzen, um die Bären weiter zu vertreiben. Das Währungspaar verteidigte im Stundenchart den EMA50 und sprang am Nachmittag dann deutlich nach oben. Die Rally hielt bis Handelsschluss an. Daher konnte das Währungspaar am Tageshoch bei 1,0830 USD schließen.Heute dürften zunächst kleinere Gewinnmitnahmen im Vordergrund stehen. Ein Rücksetzer bis 1,0825 USD bzw. 1,0800 USD würde dem kurzfristig weiter bullischen Bild nicht schaden.

Oberhalb der 1,0800-USD-Marke könnte das Währungspaar jederzeit bis 1,0875 USD bzw. 1,0900 USD ansteigen. Erst ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 1,0775 USD würde das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall müsste man mit Rückgängen bis 1,0725 USD oder tiefer rechnen.Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steige

