Buffalo Sabres erleiden höchste Saisonniederlage gegen die Philadelphia Flyers

04.11.2023 10:08:00 SkySportDE 1 min.

Der deutsche Nationalspieler JJ Peterka hat in der NHL mit den Buffalo Sabres die bislang höchste Saisonniederlage einstecken müssen. Am Freitag (Ortszeit) zog das Team aus New York zu Hause mit 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) gegen die Philadelphia Flyers den Kürzeren. Bereits zum Saisonauftakt der nordamerikanischen Eishockey-Liga hatte Buffalo eine Partie mit 1:5 verloren. Peterka und Sabres geraten früh ins HintertreffenDie Sabres kassierten in den ersten eineinhalb Spielminuten bereits zwei Tore und lagen Mitte des zweiten Durchgangs mit 0:4 zurück. Den einzigen Treffer Buffalos bereitete Peterka vor, dem WM-Silbermedaillengewinner gelang damit in seinem elften Saisonspiel der siebte Scorer-Punkt. Die St. Louis Blues bezwangen die New Jersey Devils mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Zwar musste St. Louis im ersten Drittel die Verletzung des NHL-Topscorers Jack Hughes verkraften, dafür sprang Kevin Hayes mit zwei Toren und einer Vorlage in die Bresche. dpa Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.