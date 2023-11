Buffalo Bills erleben Debakel gegen die Denver Broncos

Die Buffalo Bills erleben gegen die Denver Broncos ein Debakel. Vom Titelfenster und dem Super Bowl kann längst keine Rede mehr sein - ein Kommentar. Sollte man meinen. Was das Team sich gegen die Denver Broncos zum wiederholten Male dann aber an unzähligen Aussetzern geleistet hat, überraschte in negativer Hinsicht doch. Nach der zweiten Pleite in Serie stehen die Buffalo Bills bei einer Bilanz von 5-5 und sind längst aus den Playoff-Plätzen herausgerutscht.

Aktuell ist es nur mehr Platz zehn im AFC-Ranking, sogar noch hinter den Indianapolis Colts! Buffalo hat kurz nach der Saisonhälfte bereits deutlich mehr Niederlagen eingesteckt, als noch in der Vorsaison (Regular Season-Bilanz 2022: 13-3) und taumelt wie ein angeknockter Boxer immer weiter. Ein krachender Einbruch und krasser Widerspruch zu den hohen eigenen Ansprüchen, endlich den Super Bowl erreichen zu wollen. Davon kann jedoch längst keine Rede mehr sei

:

