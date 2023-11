Budgetstreit in der Regierung: Haushaltsmeister gesucht Die Ampelkoalition kann ihren Finanzplan für 2024 nicht wie geplant beschließen. Die Regierung muss Eingeständnisse machen, doch ist sie dazu bereit? Auch Wirtschaftsminister Habeck kann's nicht richten Foto: Martin Schutt/dpa BERLIN taz | Der Problemberg für die Bundesregierung wächst derzeit so schnell, wie sich ihr Handlungsspielraum einengt.

Die Ampelkoalition setzte am Mittwoch die für kommende Woche geplante Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2024 aus. Streit gab es aber auch über das laufende Budgetjahr: Innerhalb der Koalition wurde um eine Aussetzung der Schuldenbremse für 2023 gerungen. Sogar in der Union wurde dies als möglicher Ausweg für die Regierung gesehen, der wegen der verfassungswidrigen Aufstellung des Klima- und Transformationsfonds weiterhin 60 Milliarden Euro im Budgetplan fehle





