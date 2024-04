Buckelwale in Flensburger Sporthafen gesichtet

📆 06.04.2024 11:15:00

📰 mopo ⏱ Reading Time:

23 sec. here

5 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 22%

Publisher: 59%

Buckelwale,Flensburger Sporthafen,Ostsee

Eine unverhoffte Attraktion erwartete am Freitagnachmittag Besucher eines Glücksburger Sporthafens an der Flensburger Förde. Wie aus dem Nichts tauchten zwei Buckelwale auf und zogen ihre Runden. Gleichwohl ist die Sichtung kein Einzelfall: Immer wieder zieht es Bartenwale in die Ostsee.