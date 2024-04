Buchvorstellung über Winston Churchill im DHM in Berlin

Die Autorin der neuen Biografie über Winston Churchill und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sprechen im DHM in Mitte über den großen Staatsmann. 1955: Mit einer Zigarre im Mund grüßt der britische Staatsmann Sir Winston Churchill seine Mitarbeiter, die sich in der Halle seines Amtssitzes in der Downing Street Nr. 10 versammelt haben. Am 15. Oktober wird im Deutschen Historischen Museum (DHM) in Berlin eine Buchvorstellung mit dem Titel „Winston Churchill“ stattfinden.

Das teilt das Museum auf seiner Facebook-Seite mit. Die Autorin des Buches, Franziska Augstein, und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius werden unter der Moderation von Dr. Raphael Gross, Direktor des Museums, über die Biografie und die politischen Schlüsse, die aus Churchills Politik gezogen werden können, diskutieren. Churchill stand kurz davor, seine Karriere zu beenden, doch sein unermüdlicher Einsatz gegen die Gefahren der NS-Diktatur machte ihn über Nacht zum Premierminister. Die Biografie zeigt Churchill mit seinen Stärken und Schwächen und zieht dabei Parallelen zur Gegenwart

Meghan Markle mit Winston Churchill und Shakespeare verwandt
Prinz Harry und Herzogin Meghan haben keine leichte Zeit hinter sich. Ihre Netflix-Doku kam bei den Zuschauern schlecht an und die Zusammenarbeit zwischen Meghan und Spotify endete frühzeitig. Auch ihre private Situation ist schwierig: die Krebsdiagnose seines Vaters, King Charles, soll dem Prinzen ordentlich zusetzen.

