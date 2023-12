Buchtipps für Leseratten aus Hamburg

Noch eine Woche bis Heiligabend! Der Countdown für alle, die noch auf der Suche nach Geschenken sind, läuft. Wie wäre es mit einem Buch made in Hamburg? Hier kommen Tipps für alle, die Leseratten glücklich machen wollen. Noch eine Woche bis Heiligabend! Der Countdown für alle, die noch auf der Suche nach Geschenken sind, läuft. Wie wäre es mit einem Buch made in Hamburg? Hier kommen Tipps für alle, die Leseratten glücklich machen wollen.

Jan Jepsen und Kester Schlenz rücken in „Der Schattenmann“ die Elbinsel Kaltehofe in den Fokus: Ein Mann ermordet Menschen, die dort in den 70ern in einem „Fürsorgeheim“ gearbeitet haben. Kommissar Knudsen kommt erst spät auf diese Spur – zu spät? Ein heftiger Fall, der auf wahren Begebenheiten beruht.Für Fans düsterer Stadt-Geschichten: Auch die angeblich „schönste Stadt der Welt“ hat ihre Schattenseiten – und genau da schauen die 14 Autorinnen und Autoren, die Geschichten für „Hamburg Noir“ geschrieben haben, hi





mopo » / 🏆 75. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg und MSC bei HHLA-Partnerschaft noch nicht am ZielMit ihren Plänen, den Hamburger Hafenkonzern HHLA künftig gemeinsam zu führen, sind die Stadt Hamburg und der Reederei-Konzern MSC nach Ablauf der ersten Angebotsfrist noch nicht am Ziel. HHLA-Aktionäre erhalten eine weitere Chance zur Annahme der Offerte.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Racial Profiling in Hamburg: Kontrollen im MinutentaktDie massive Polizeipräsenz auf St. Pauli erzeugt Unsicherheit und Angst. Wis­sen­schaft­le­r*in­nen haben die Situation vor Ort ausgewertet. 👉

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Nur noch an fünf Tagen Post?Briefe, die vier Tage bis zum Empfänger brauchen? Klaus Müller kann sich all das vorstellen. Den Winter sieht er entspannt: Die Gasspeicher sind voll.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Vor Jahren noch für unmöglich gehalten: Neue Debatte über Schuldenbremse im Saarland​Die Schuldenbremse, die seit 2020 im Saarland gilt, steht schon wieder zur Diskussion. Die Frage lautet: Wie soll die gigantische klimafreundliche Transformation der Wirtschaft finanziert werden?

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Sonntagsfrage: Hat das HEDT-Segment noch eine Daseinsberechtigung?Diese Woche geht es in der Sonntagsfrage um den High End Desktop. Habt ihr vielleicht selbst eine HEDT-Plattform im Betrieb oder hattet ihr mal eine? Und seht ihr für das lange Zeit verwahrloste HEDT-Segment Ende 2023 noch eine Daseinsberechtigung?

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Nebenkostenabrechnung und Wein-Etiketten – das bringt der Dezember sonst nochNeuer Monat, neue Gesetze und Regelungen: Was es im Dezember für wichtige Änderungen gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Herkunft: swr3 - 🏆 62. / 61 Weiterlesen »