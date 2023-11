'Buchhalter daran gearbeitet': Trump Junior schiebt Betrugsbeteiligung von sich

Auf die Frage von Staatsanwältin Colleen Faherty, wer das Familienunternehmen Trump Organization übernahm, nachdem sein Vater im Januar 2017 ins Weiße Haus eingezogen war, antwortete er: "Eine Kombination aus mir, meinem Bruder (Eric) und Allen Weisselberg", dem ehemaligen Finanzchef, der 2022 wegen Steuerbetrugs zu einer Haftstrafe verurteilt worden war.Dem 45-jährigen Donald Trump Jr.

Generalstaatsanwältin James hat unter anderem eine Geldstrafe von 250 Millionen Dollar (236 Millionen Euro) gefordert. Sie will auch, dass Trump und seine beiden ältesten Söhne in New York keine Unternehmen mehr leiten dürfen. Eine Gefängnisstrafe droht dem Ex-Präsidenten in diesem Verfahren nicht.

Neben dem Zivilverfahren ist der Ex-Präsident in vier Strafverfahren angeklagt worden. Bei zwei Anklagen geht es um die Versuche des Rechtspopulisten, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen und sich damit an der Macht zu halten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RPONLINE: Prozess gegen Trump-Organization​: Trump-Sohn schiebt Buchhalter Schuld zu​In New York haben im Zivilprozess wegen Betrugs gegen den amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump die Aussagen seiner ältesten Söhne begonnen. Den Anfang machte am Mittwoch Donald Trump Junior, der gefasst wirkte und sich um lockere Sprüche bemühte.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Der ADAC Junior Cup gastiert am Red Bull RingFür die Nachwuchspiloten des ADAC Junior Cups steht in Österreich das zweite Rennen innerhalb einer Woche an.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

KICKER_BL: Real Madrid verlängert mit Vinicius JuniorBei Real Madrid zählt er zu den Gesichtern der nächsten Generation, die längst schon die Gegenwart prägt: Vinicius Junior hat sich mittelfristig an den Weltklub gebunden.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Mercedes-Junior Frederik Vesti gibt sein Formel-1-Debüt in MexikoMercedes-Junior Frederik Vesti hat sein Debüt an einem Formel-1-Rennwochenende in Mexiko gefeiert. Obwohl er intensiv auf den Einsatz vorbereitet war, konnte er keine Top-Zeiten abliefern und landete auf dem vorletzten Platz.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SKY SPORT NEWS HD: Vinicius Junior unterschreibt bei Real Madrid Vertrag bis 2027Real Madrid hat den Vertrag mit Flügelstürmer Vinicius Junior bis 2027 verlängert. Das teilten die Königlichen am Dienstag mit.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Ferrari-Junior Mick Schumacher: Nicht ablenken lassen​Der US-amerikanische Formel-1-Rennstall Haas steht 2021 unter besonders scharfer Beobachtung – wegen Mick Schumacher. Haas-Teamchef Günther Steiner: «Mick darf sich nicht ablenken lassen.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕