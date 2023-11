Buß- und Bettags-Aktion: Trotz Dem

"Trotz Dem", so heißt das Motto der diesjährigen Buß- und Bettags-Aktion in den evangelischen Landeskirchen. Damit wollen diese dazu aufrufen, trotz der Krisen, Kriege und des Klimawandels die Hoffnung nicht aufzugeben.Der einst arbeitsfreie Buß- und Bettag wurde 1994 abgeschafft – als Beitrag zur Finanzierung der Pflegeversicherung. Die evangelische Kirche bezeichnet die Abschaffung bis heute als Fehlentscheidung.

Viele Kirchengemeinden laden meist für den frühen Abend zu Andachten ein, um Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen. Sachsen ist das einzige Bundesland, in dem der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag weiterexistiert. In Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie im SaarlandIn Bayern haben die Schülerinnen und Schüler an diesem "halben Feiertag" unterrichtsfrei, viele Kitas haben geschlossen. Arbeitnehmer mit Kindern haben am Buß- und Bettag deshalb häufig ein Betreuungsproblem und müssen Urlaub nehmen. Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland wünschen sich daher wieder einen bundesweiten gesetzlichen Feierta





