Brot aufbewahren: Diese bestimmte Sorte hält sich am längsten

Brötchen, Brezel und Brot bleiben leider meist nur einen Tag lang innen weich und fluffig. Dann trocknen sie aus oder werden pappig. Um sie aufzubewahren, greifen viele Menschen auf Brotkästen aus Ton oder Steingut zurück, die die Schimmelgefahr verringern. Trotzdem schmeckt frisches Brot den meisten Menschen besser als altes. Daher die Empfehlung: Kaufen Sie nur so viel, wie Sie brauchen.

Bei der Auswahl von Vollkornbrot empfiehlt es sich, nicht so sehr auf die Farbe, sondern viel mehr auf den Namen zu beachten. Eine dunkle Farbe lässt sich nicht direkt mit einem qualitativ hochwertigen Vollkornprodukt gleichsetzen. Sie kann zum Beispiel durch Karamellsirup oder Malz verursacht werden. Doch der Name lässt in der Regel Rückschlüsse auf die Zusammensetzung ziehen. Gutes Vollkornbrot sollte 90 Prozent Vollkornmehl enthalten.

