Bronzefigur des Wallers vor dem Münchner Jagd- und Fischereimuseum beschädigt

Die beiden Tierfiguren vor dem Münchner Jagd- und Fischereimuseum in der Fußgängerzone, ein Eber und ein Waller, gehören wohl zu den beliebtesten Fotomotiven überhaupt. Kaum ein Tourist kann an den Bronzefiguren vorbeigehen, ohne ein paar lustige Schnappschüsse zu schießen. Beide Tierfiguren haben goldene Mäuler, die durch viele Berührungen entstanden sind – denn es heißt, das Anfassen der Schnauzen bringt Glück. Doch nun wurde der 150-Kilo-Wels von Vandalen beschädigt. In der Nacht zum Sonntag „ritten“ wahrscheinlich mehrere Nachtschwärmer auf der Bronzestatue, bis die Verankerung im Betonsockel unter der Last zusammenbrach. Dabei senkte sich das Maul des Wels von oben in Richtung Boden. Den Mitarbeitern des Jagdmuseums fiel der gesenkte Blick ihres Wahrzeichens vor dem Eingang natürlich sofort auf. „Heuer haben wir einfach Pech. Erst ramponierte ein Lkw beim Rangieren unseren Eber, jetzt trifft es unseren Waller“, klagen sie

