Bronny James will sich für den NBA-Draft anmelden

Bronny James , Sohn von Basketball -Legende LeBron James, will wie sein Vater in die NBA . Der 19-Jährige wird sich für den Draft für die nordamerikanische Profiliga anmelden, wie er auf seinem Instagram-Account schrieb. Beim Draft sichern sich die NBA -Teams die Rechte an den besten Nachwuchsspielern. Gleichzeitig trug er sich auch ins Transferportal der NCAA ein und ließ damit die Option für eine Spielberechtigung am College offen. Derzeit ist er an der University of Southern California.

«Ich hatte ein Jahr mit einigen Höhen und Tiefen, aber alles hat mich als Mensch, Student und Sportler wachsen lassen», schrieb der 1,93 Meter große Aufbauspieler. Er hatte im Juli vergangenen Jahres während eines Trainings einen Herzstillstand erlitten. Laut Untersuchungen hat er einen angeborenen Herzfehler. Knapp fünf Monate später stand Bronny James wieder auf dem Feld. Ob er am Draft teilnehmen kann, hängt vom Ärzteteam der NBA ab

