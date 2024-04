Bronny James meldet sich für den NBA Draft an

Neuigkeiten von Bronny James : Der Sohn von Basketball -Superstar LeBron James meldet sich für den NBA Draft an. Entscheidung bei Bronny James . Der Sohn von Basketball -Superstar LeBron James hat sich für den NBA Draft 2024 angemeldet, das gab der 19-Jährige am Freitag via Social Media bekannt. Detroit Pistons at Brooklyn Nets - in der Nacht von Sa. auf So. ab 0:55 Uhr live auf P7 MAXX, im Livestream in der ran-App und auf Joyn Houston Rockets at Dallas Mavericks - So.

ab 21 Uhr live auf P7 MAXX, im Livestream in der ran-App und auf Joyn Der Youngster hat erst eine Spielzeit bei den USC Trojans absolviert. Anfang der Saison hatte er acht Spiele verpasst, nachdem er im Juli 2023 im Training einen Herzstillstand erlitten hatte. "Ich hatte ein Jahr voller Höhe und Tiefen. All das hat dazu beigetragen, dass ich als Mann, Student und Athlet gewachsen bin", formulierte er. Zudem richtete er in seiner Bekanntmachung einen speziellen Dank an Familie, Freunde, Ärzte, Trainerstab und Fan

Bronny James NBA Draft Basketball Lebron James

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ransport / 🏆 80. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sohn von Superstar LeBron James: Bronny James will sich beim NBA-Draft anmeldenBronny James wird offenbar versuchen, bei einem NBA-Team unterzukommen. Sollte er beim Draft gezogen werden, könnte das auch die Karriereplanung seines Vaters beeinflussen: Basketballsuperstar LeBron James.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

James-Sohn Bronny meldet sich für NBA-DraftBerlin - LeBron James ist eine Basketball-Legende. Er hat den Traum, zusammen mit seinem Sohn in der besten Liga der Welt zu spielen. Geht er schon bald in Erfüllung?

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Bronny James will sich für den NBA-Draft anmeldenBronny James, Sohn von Basketball-Legende LeBron James, will wie sein Vater in die NBA. Der 19-Jährige wird sich für den Draft für die nordamerikanische Profiliga anmelden, wie er auf seinem Instagram-Account schrieb. Beim Draft sichern sich die NBA-Teams die Rechte an den besten Nachwuchsspielern. Gleichzeitig trug er sich auch ins Transferportal der NCAA ein und ließ damit die Option für eine Spielberechtigung am College offen. Derzeit ist er an der University of Southern California.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Basketball: Deutsches Super-Talent meldet sich für NBA-Draft an!Sein NBA-Traum lebt! Tristan da Silva (22), das deutsche Super-Talent, das zuletzt in den USA die Basketball-Fans begeistert hat, enthüllt im Dyn-Interview, dass er sich für den NBA-Draft anmeldet.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 90. / 51 Weiterlesen »

NBA-Star LeBron James: Der Tag, an dem der Auserwählte menschlich wurdeLeBron James hat in seiner Karriere unzählige Erfolge gefeiert. Schon seit der High School gilt er als der Auserwählte - doch in dieser Zeit kassierte er auch eine bittere Niederlage.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

NBA: Warriors um Curry trotzen James' 40-Punkt-GalaIn der NBA schärft sich einen Monat vor Saisonende das Playoff-Bild. Die New York Knicks mit Isaiah Hartenstein sind auf Kurs, Dennis Schröder und den Brooklyn Nets droht das vorzeitige Aus.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »