Britsiche Lässigkeit trifft Quite Luxury Vibes

Wer kennt es nicht? Beim Scrollen im Internet sticht uns ein Look ins Auge, den wir am liebsten sofort nachstylen wollen. Da die BRIGITTE.de Fashion-Redaktion das Stöbern durch Streetstyles ja quasi zu ihrem Beruf gemacht hat, ist es durchaus schwieriger für Outfits geworden, im Gedächtnis zu bleiben. Welche Styles das jedoch nachhaltig geschafft haben, seht ihr hier – und natürlich, wo ihr welche Pieces nachshoppen könnt.

Als ich dieses Outfit das erste Mal gesehen habe, wusste ich sofort, wie mein nächster Sonntag aussehen soll: stylisch und dennoch gemütlich! Ich mag es mich auch an den Wochenenden etwas schick zu machen, war bislang jedoch auf der Suche nach der ideale Outfit-Inspo, um den Look dennoch casual zu halten, bevor es montags wieder volle Power im Büro gibt. Die Redakteurin und Influencerin Mia Luckie scheint die Antwort auf meine Suchen zu sein. Britsiche Lässigkeit trifft Quite Luxury Vibe

