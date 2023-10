Britney Spears: Reagiert Justin Timberlake hier auf ihre Vorwürfe?

Dieses Buch ist gerade in aller Munde: Am Dienstag (24. Oktober) wurde die Autobiografie von Britney Spears (41) veröffentlicht. In dem Werk mit dem Titel „The Woman in Me“ äußert sich die Musikerin auch über ihre Beziehung mit Justin Timberlake (42) – und das nicht gerade positiv. Britney Spears: Erste Reaktion von Justin Timberlake auf ihre Vorwürfe? Die beiden waren von 1999 bis 2002 ein Paar.

Sie gibt in diesem Zusammenhang aber auch zu, damals selbst Justin Timberlake mit einem Tänzer betrogen zu haben. Abonniere hier unseren Star-Newsletter von EXPRESS.de: Bisher hat sich Justin Timberlake noch nicht zu den Aussagen seiner Ex-Freundin öffentlich geäußert – doch nun gibt es womöglich eine erste Reaktion des „Can't stop the feeling“-Interpreten. Denn Justin Timberlake hat kürzlich die Kommentare auf seinem Instagram-Profil deaktiviert.

