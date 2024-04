Britischer Premierminister Rishi Sunak mit neuem Skandal konfrontiert

Ein Abgeordneter hat Nummern von Kollegen weitergegeben, weil er mit intimen Fotos erpresst wurde. Für die Konservative n von Premier Sunak ist es nicht der erste Skandal , bei dem es um Sex geht. Für Rishi Sunak muss es sich ein wenig anfühlen wie im berühmten Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Immer wenn der britische Premierminister eine positive Botschaft unters Volk streuen will, stiehlt ihm ein Skandal in den eigenen Reihen die Show.

So auch jetzt: Der konservative Regierungschef wollte sich dafür feiern lassen, dass er den Beitragssatz zur Sozialversicherung um zwei Punkte gesenkt hat. Doch die Schlagzeilen bestimmte stattdessen sein Parteifreund William Wragg

