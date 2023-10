Bringt endlich Turok zurück, aber mit cooler Next-Gen-Grafik!

Es kommen immer mehr Dino-Spiele raus und dank neuer Technik sehen die Tiere und Umgebungen auch mitunter richtig gut aus, stellenweise schon fast fotorealistisch. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein paar Retro-Projekte, die mit voller Absicht auf einen Old-School-Look setzen. Doch einer fehlt bei all diesen Dino-Auftritten, nämlich Turok. Der Held der gleichnamigen Shooter-Serie ist seit dem ersten Serien-Reboot von 2008 größtenteils in der Versenkung verschwunden.

Die Remaster-Experten von Nightdive hatten zwar die ersten beiden N64-Spiele nochmal aufgehübscht veröffentlicht und bringen im November auch den dritten Hauptteil der Reihe auf PC und aktuelle Konsolen, doch eigentlich verdient Turok einen richtigen Reboot mit ähnlich viel Liebe wie beispielsweise der Serienneustart von Doom.

In diesem Video werfen wir deshalb einen Blick zurück auf die Serie und fassen zusammen, was ein neues Turok bieten könnte und müsste.

