Briefe aus dem Jenseits

Ein 30 Jahre alter Vermisstenfall landet auf dem Schreibtisch von Kommissar Ingo Thiel. Nach dem Verschwinden des 15-jährigen Sven bekamen seine verzweifelten Eltern noch eine Weile aus verschiedenen europäischen Ländern Briefe von einem Unbekannten, der ihnen vorgaukelte, ihr Sohn würde noch leben und durch die Welt reisen. Plötzlich, nach Jahrzehnten, kommen wieder neue Briefe . Der „ Cold Case “ wird wieder heiß.

Was hat ein verurteilter Gewalttäter im Gefängnis und was eine Putzfrau in Köln-Chorweiler mit der Sache zu schaffen? Spannungen beim Ermittler-Duo Daneben ist Winnie, der Quasi-Assistent an Thiels Seite, auf dem Absprung zum Landeskriminalamt und das Ermittler-Duo steht vor der beruflichen Trennung. Es kommt zu Spannungen. Eine Profilerin stellt fest, dass die neuen Briefe vom alten Absender stammen dürften.

Vermisstenfall Briefe Unbekannter Cold Case Niederrhein-Krimi

