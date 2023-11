Bremerhavener Siegesserie in der DEL gerissen

Es war die längste Siegesserie der Bremerhavener in der DEL. Neunmal in Folge hatten sie bis zu diesem Sonntag gewonnen. Doch gegen die Löwen aus Frankfurt wollte der Puck einfach nichts ins Tor. Puck in der Fanghand des Pinguins Goalies Kristers Gudlevskis: Doch viermal landete die schwarze Scheibe am Sonntag im Bremerhavener Tor. Irgendwann musste es passieren, am Sonntagnachmittag kurz vorm Dunkelwerden war es dann so weit.

Die längste Siegesserie der Fischtown Pinguins, die sie je hatten seit ihrem Aufstieg in die DEL vor sieben Jahren, war gerissen. Sie unterlagen den Löwen Frankfurt mit 0:4. Zuvor hatten sie neunmal hintereinander gewonnen und sich damit bis auf Rang zwei der höchsten deutschen Eishockey-Liga geschossen. Lapidar kommentierte Trainer Thomas Popiesch beim Livesender Magenta Sport:"Das war heute kein schlechtes Spiel von uns, aber wir haben es eben verloren." Nicht nach hinten schauen, weiter geht's, sollte das wohl heißen. In der Hauptrunde der DEL sind noch 32 Partien zu spielen, es ist noch nicht mal die Hälfte absolvier





