Bremerhavener Promi-Wirt wurde als Fan der Kanzlerin bekannt

Es war ein brutaler Raubüberfall , von dem sich Chef- Kellner Kostas (60) nicht mehr erholte. Sechs Wochen später war er tot. Ob er infolge des Überfalls verstarb, wird derzeit noch untersucht. Die mutmaßlichen Täter sind erst 16 Jahre alt. Sie sitzen in U-Haft .erlangte deutschlandweit Kult-Status, weil Chef Alexis Vaiou (46) ein glühender Fan von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (69, CDU) ist, sie sogar in Berlin besuchen durfte.

Promi-Wirt Vaiou zu BILD: „Und nun das! Wir sind alle hier schockiert ...“Am 19. Februar gegen 1.30 Uhr war der beliebte Kellner nach seiner Schicht auf dem Weg nach Hause. Plötzlich wurde er von einer Gruppe junger Männer auf der Straße„Die Situation eskalierte, als er ihnen sein leeres Kellner-Portemonnaie gab“, so der Merkel-Grieche. Das hätte ihm sein Angestellter später im Krankenhaus berichtet. Auch als Kosta längst am Boden lag, sollen die Täter weiter auf ihn eingedroschen haben, sagt Vaio

Raubüberfall Kellner Promi-Wirt Angela Merkel Untersuchung Täter U-Haft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bremerhavener Tänzerin Tina Rusin will in Hollywood durchstartenDie Bremerhavener Tänzerin Tina Rusin träumt vom ganz großen Durchbruch. Während sie sich in den vergangenen Jahren in Berlin einen Namen gemacht hat, wagt ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Bremerhavener Schule setzt Sicherheitsdienst abNachdem Schüler und Mitarbeiter an einer Bremerhavener Schule belästigt wurden, hatte die Stadt einen Sicherheitsdienst eingesetzt. Dieser sei nun nicht ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Anwohner sehen Entwicklung der Bremerhavener Heerstraße kritischViele Geschäfte haben geschlossen, der Verkehr bestimmt das Bild und was neu entsteht, ist wenig abwechslungsreich. Was den Bürgern nicht gefällt und welche ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Vision vom „gastronomischen Aushängeschild am Tegernsee“: Brauerei sucht WirtHinter Billigbieren stecken oftmals große Brauereien. Wer also braut den Gerstensaft für Aldi, Lidl und Co, den viele Verbraucher so sehr mögen? Hier ein Überblick.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Leidenschaftlicher Wirt und Pferdezüchter: Trauer um Konrad GoldnerTrauer ist eine natürliche, aber komplexe emotionale Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person. Sie ist geprägt von einer Vielfalt an Gefühlen wie Wut, Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Dieses Durchleben ist ein wesentlicher Bestandteil des Verarbeitungsprozesses.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Leidenschaftlicher Wirt und Pferdezüchter: Trauer um Konrad GoldnerTrauer ist eine natürliche, aber komplexe emotionale Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person. Sie ist geprägt von einer Vielfalt an Gefühlen wie Wut, Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit. Dieses Durchleben ist ein wesentlicher Bestandteil des Verarbeitungsprozesses.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »