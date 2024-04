Bremer Regierungsparteien fordern bessere digitale Ausstattung der Polizei

Die Bremer Regierungsparteien wollen mehr Sicherheit durch bessere digitale Ausstattung der Polizei . In einem Antrag listen SPD, Grüne und Linke auf, was für sie zu einer modernen Polizei gehört. Es wird gefordert, dass Diensthandys allen Polizei beamten im Einsatzdienst zur Verfügung stehen und alle Streifenwagen mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden, auf denen eine mobile Vorgangsbearbeitung möglich ist.

Zudem sollen die Streifenwagen der Polizei mit der Möglichkeit für bargeldloses Bezahlen ausgestattet werden. Auch die standardmäßige Nutzung von Bodycams im Einsatzdienst soll sichergestellt werden

Bremer Regierungsparteien Digitale Ausstattung Polizei Diensthandys Streifenwagen Mobile Endgeräte Bodycams

