Bremer Innen- und Sportbehörde plant Weiterbetrieb des Unibads

Die Bremer Innen- und Sportbehörde beabsichtigt, das marode Unibad über den 31. August hinaus weiter zu betreiben. Es soll ein Notbetrieb bis zur Eröffnung des neuen Westbad s sichergestellt werden. Das Unibad soll auch über den Sommer hinaus weiter betrieben werden. Das hat die Bremer Innen- und Sportbehörde um Senator Ulrich Mäurer (SPD) an diesem Freitag in einer Deputationssitzung verkündet.

Beabsichtigt ist demnach ein Notbetrieb für die Dauer von etwa eineinhalb Jahren, erläutert Ressortsprecherin Rose Gerdts-Schiffler. Die Universität als bisherige Betreiberin der maroden Schwimmsportanlage ist derweil fest entschlossen, die Trägerschaft wie angekündigt zum 31. August abzugeben. Das bekräftigte die anwesende Uni-Kanzlerin Frauke Meyer. Die Innenbehörde signalisierte nun ihre Bereitschaft, den Betrieb der Anlage zu übernehmen. Im Idealfall bis zur Eröffnung des neuen Westbads, das spätestens Anfang 2026 fertig gestellt sein soll

Bremer Innen- Und Sportbehörde Unibad Notbetrieb Westbad Schwimmsportanlage

