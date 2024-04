Bremen plant Haushaltsentwurf für 2024/25

Der Senat hat einen Haushaltsentwurf für die Jahre 2024/25 beschlossen. Die Personalkosten steigen weiter an. Die geplanten Ausgaben belaufen sich auf 5,6 bis 5,8 Milliarden Euro im Land und 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro in der Stadt Bremen.

Es wird noch ein weiteres Ausgabenpaket erwartet, das durch Notlagenbeschlüsse abgedeckt werden soll. Der Haushaltsentwurf wird ab Mai in die parlamentarische Beratung gehen.

