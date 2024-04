Bremen gegen Leverkusen: Vorbericht zum Spiel

Bremen ist der Respekt in die Gesichter geschrieben. Die Spiel er stehen ziemlich weit weg von den Leverkusen ern.Die Bismarckstraße am Stadion ist umbenannt worden in Xavi-Alonso-Allee - natürlich nicht offiziell. :-)Das Stadion singt, nur wenige grün-weiße Trikots sind zu erkennen. Die Bayer04-Fans haben ihr Stadion natürlich in der Hand.Die Stimmung in der Arena in Leverkusen ist natürlich mega - die Vorfreude der Fans in schwarz und rot ist gigantisch.

3. Bayer Leverkusen hat in dieser Saison noch kein Ligaspiel verloren - das ist Einstellung des Ligarekords. Noch ein Spiel mehr ohne Niederlage und ein neuer Ligarekord ist aufgestellt.Xavi Alonso meinte:"Wir haben die besondere Chance, Meister zu werden. Dafür wollen wir uns fokussieren auf das Spiel, auf unsere Qualitäten, auf unsere Mentalität. Wir haben sehr viel Konstanz gezeigt.

"Wir spielen gegen die beste Mannschaft Deutschlands, das ist unstrittig. Auch wenn sie ewig nicht verloren haben, gehen wir in das Spiel, um einem großen Favoriten wie Leverkusen wehzutun und unsere Chance zu suchen."Und ein Blick aufs Restprogramm zeigt: Die kommenden beiden Spieltag werden hart für die Werkself. Zuerst muss Alonso mit seiner Truppe ins Westfalenstadion nach Dortmund, danach kommt der drittplatzierte VfB.

