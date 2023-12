Die Saisonpremiere in Wiesbaden bestätigt eine Entwicklung: In Braunschweig wächst wieder etwas - vielleicht sogar noch rechtzeitig für die Rettung am Saisonende? Partymusik war angesagt angesichts der ersten Auswärtspunkte der Saison. 'Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse', tönte es aus der Braunschweiger Kabine nach dem in der Wiesbadener BRITA-Arena.

Objektiv betrachtet hätte dieser Text natürlich unpassender nicht sein können - schließlich haben die Niedersachsen für den Moment gerade mal dafür gesorgt, dass ihr Zug nicht völlig ungebremst Richtung 3. Liga donnert. Subjektiv wird bei den Beteiligten aber ein anderes Gefühl spürbar: Dass da gerade etwas ins Rollen kommt, das am Ende tatsächlich doch noch schier unaufhaltsam zum Klassenerhalt führen könnte. Und auch diese Deutung lässt sich beim Blick von außen nachempfinden. Denn: so wie die Eintracht in der zweiten Halbzeit am Freitagabend spielt definitiv kein Absteige





kicker_BL » / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Schüsse, die die Welt veränderten: 60 Jahre nach dem Kennedy-MordAm 22. November 1963 fielen Schüsse, die die Welt veränderten. John F. Kennedy wurde bei einer Fahrt durch Dallas ermordet. Laut Historikern hat die heutige Spaltung der USA viel mit dem Kennedy-Mord zu tun.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

3:2 in der Nachspielzeit: Braunschweig gewinnt KellerduellDurch ein Tor in der Nachspielzeit hat Eintracht Braunschweig ein packendes Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Der bisherige Tabellenletzte schlug das neue Schlusslicht VfL Osnabrück spät, aber verdient mit 3:2 (1:1)...

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Eintracht Braunschweig besiegt Osnabrück - VfL neuer TabellenletzterEintracht Braunschweig hat seinem neuen Trainer Daniel Scherning durch einen Befreiungsschlag einen Einstand nach Maß beschert und das Tabellenende verlassen.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Eintracht Braunschweig gewinnt Niedersachsen-Derby gegen VfL OsnabrückEintracht Braunschweig hat seinem neuen Trainer Daniel Scherning durch einen Befreiungsschlag einen Einstand nach Maß beschert und das Tabellenende verlassen.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Last-Minute-Sieg für Braunschweig gegen VfL OsnabrückEintracht Braunschweig hat im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Daniel Scherning den erhofften Sieg geschafft. Ermin Bicakcic traf in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Erfolg gegen den VfL Osnabrück.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Wehen Wiesbaden siegt auch gegen KaiserslauternAufsteiger Wehen Wiesbaden baut die Erfolgsserie in der 2. Bundesliga aus. Gegen den 1. FC Kaiserslautern gelingt den Hessen der vierte Sieg hintereinander.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »