Braunschweig verliert auch mit neuem Trainer

In Braunschweig gab es für den neuen Trainer Marc Pfitzner viel Jubel. Aber auch die Vereinslegende konnte die sportliche Talfahrt der Eintracht erst einmal nicht stoppen.hält auch nach dem Trainerwechsel an. Im ersten Spiel mit Interimscoach Marc Pfitzner verlor der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend mit 1:4 (0:2) gegen den Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf.

Der große Jubel im Stadion für die langjährige Braunschweiger Spieler-Legende Pfitzner verstummte schnell. Denn durch Tore von Christos Tzolis (12. Minute) und Vincent Vermeij (14.) führte die Fortuna schon nach einer Viertelstunde mit 2:0. Florian Krüger brachte die Eintracht in der 59. Minute noch einmal heran. Nur fünf Minuten später stand es durch Jamil Siebert (64.) aber wieder 1:3. Ao Tanaka (90.

Pfitzner setzte zehn der elf Braunschweiger Neuzugänge für diese Saison auf die Bank oder die Tribüne. Vor 19.333 Zuschauern spielte die Eintracht unter dem neuen Trainer auch deutlich mutiger. Die großen Schwächen der Härtel-Zeit ließen sich in wenigen Tagen aber nicht abstellen. Vorne ist die Eintracht zu ideenlos, hinten zu anfällig. headtopics.com

Anders die Düsseldorfer. Drei weitere Tore von Vermej (36.), Tzolis (57.) und Shinta Appelkamp (67.) wurden wegen Abseits oder Foulspiels nicht gegeben. Die Fortuna war 90 Minuten lang deutlich abgeklärter und gefährlicher.In Braunschweig gab es für den neuen Trainer Marc Pfitzner viel Jubel. Aber auch die Vereinslegende konnte die sportliche Talfahrt der Eintracht erst einmal nicht stoppen.

