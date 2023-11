Brasilien leidet unter heftiger Hitzewelle und Trockenheit

Brasilien leidet derzeit unter einer heftigen Hitzewelle und Trockenheit. Und das, obwohl der Sommer auf dieser Seite der Erde noch gar nicht angefangen hat. Meteorologen stufen die Lage als gefährlich ein. Wer in diesen Tagen in Brasilien in der Nähe einer der zahlreichen Strände wohnt, kann sich angesichts der derzeit großen Hitze glücklich schätzen. Denn bereits vor Beginn des Sommers auf der Südhalbkugel leiden weite Teile Brasiliens unter einer heftigen Hitzewelle.

Diese wird voraussichtlich zwischen Donnerstag und Freitag ihren Höhepunkt erreichen. In der Millionenmetropole Rio de Janeiro stieg die gefühlte Temperatur am Dienstag auf 58,5 Grad, wie die staatliche Nachrichtenagentur Agencia Brasil berichtete. Auch in anderen Regionen, vor allem im Zentrum und Süden des Landes, wurden Temperaturen von deutlich über 40 Grad gemessen. Bereits am Mittwoch ächzten die Brasilianer unter hohen Temperaturen, die nächsten Tage soll es kaum anders werde

DERSPİEGEL: Das Leben von Frauen in Afghanistan unter der Herrschaft der TalibanDie Taliban wollen Frauen in Afghanistan unsichtbar machen. Eine Gruppe Journalistinnen wehrt sich dagegen: Sie haben ein Onlinemagazin gegründet und berichten über den Alltag in dem Land – trotz ständiger Bedrohungen.

ECOMENTO_DE: ADAC testet erschwingliche Elektroautos unter 30.000 EuroDer ADAC hat die derzeit verfügbaren Elektroauto-Modelle unter 30.000 Euro getestet. Der Renault Twingo E-Tech Electric geht als Sieger hervor, während der Dacia Spring abgewertet wurde.

GALA: Der Pencil Skirt - ein Klassiker unter den KleidungsstückenDer Pencil Skirt ist neben dem kleinen Schwarzen ein absoluter Klassiker unter den Kleidungsstücken. GALA zeigt Ihnen, was Sie beim Styling unbedingt beachten sollten.

FOCUSONLİNE: Ukrainische Streumunition setzt russische Armee unter DruckIm Osten der Ukraine toben schwere Gefechte, russische Truppen setzen die Verteidiger unter Druck. Doch an einem anderen, wenig beachteten Frontabschnitt sind die Ukrainer in der Offensive. Ein russischer Ausbilder verrät, dass ukrainische Streumunition sehr effektiv gegen die russische Armee eingesetzt wird.

FİNANZENNET: Salesforce und NVIDIA: Von Low Performern zu Top-TitelnKonträre Aktienempfehlungen: Diese Aktien könnten 2024 zu Top-Performern werden

ECOMENTO_DE: Renault-Group-Chef äußert sich zu Elektroauto-Tochter AmpereRenault-Group-Chef Luca de Meo hat sich für den Finanzmarkt ausführlich zu der am 1. November offiziell firmierten Elektroauto-Tochter Ampere geäußert. In der neuen Unternehmenseinheit mit Börsen-Ambitionen bündeln die Franzosen Elektrofahrzeuge und Software. Das soll unter anderem einen vollelektrischen Pkw für unter 20.000 Euro ermöglichen.

