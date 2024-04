Branko Srdanov gewinnt beide Rennen der International Road Racing Championship

Branko Srdanov gewann in Terlicko beide Rennen der International Road Racing Championship. Torben Reuels übernahm die Führung im Supersport-Klassement.Beide Rennen der International Road Racing Championship (IRRC) im tschechischen Terlicko gewann Branko Srdanov (NL/BMW) vor Didier Grams (D/BMW) und Frank Bakker (NL/Yamaha). Thomas Kreutz (D/BMW) wurde im ersten Lauf Fünfter. Steven Michels (D/Suzuki) holte sich im zweiten Rennen den vierten Platz.

In der separaten Supersport-Wertung übernahm Torben Reuels (D/Yamaha) mit zwei zweiten Plätzen die Führung im Gesamtklassement, nachdem der bisherige Tabellenführer Hans Smees (NL/Yamaha) im ersten Lauf nach einem Sturz vorzeitig ausgeschieden war. Laurent Hoffmann (B/Kawasaki) gewann erneut beide Supersport-Rennen. Am 22. und 23. September ist die International Road Racing Championship zum traditionellen Saisonfinale beim 50. Jubiläum des Internationalen Frohburger Dreieckrennens am Start

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Rosenbauer International AG erreicht Refinanzierungsvereinbarung mit Kreditgebern und SchuldscheindarlehensgläubigernDJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Rosenbauer International AG erreicht Refinanzierungsvereinbarung mit Kreditgebern und Schuldscheindarlehensgläubigern - Kapitalerhöhung in 2024, Aussetzung

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Wenn WM-Führende ausscheiden: Das sind die 20 letzten Rennen!Max Verstappen ist in Australien als WM-Leader ausgeschieden: Unsere Fotostrecke zeigt die letzten 20 Rennen, in denen der Spitzenreiter aufgeben musste

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Robert Kubica auf Bewährung: 1 Mio Dollar pro Rennen​Skurriles Gerücht um Robert Kubica: Der Pole soll Williams angeboten haben, im ersten Saisondrittel 2018 auf Bewährung zu fahren – für 1 Million Dollar pro Rennen von Melbourne bis Kanada!

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Ehemaliger Weltmeister Jörg Teuchert bricht bei Querfeldein-Rennen ausAuf dem Motorrad sieht man den ehemaligen Weltmeister und Hobby-Radler nur noch als Instruktor. Doch bei einem Querfeldein-Rennen bricht der alte Ehrgeiz aus dem Franken heraus.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Max Enderlein gewinnt das erste Rennen der IDM in OscherslebenMit seiner Freudenberg-Yamaha liess Max Enderlein beim ersten Rennen nichts anbrennen und fuhr wie auf Schienen zum Sieg. Herzschlag-Finale zu Gunsten von Marc Buchner als Zweitem vor Kevin Wahr.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Weltmeister Tim Gajser (Honda): 3 Rennen in ItalienMotocross-MXGP-Weltmeister Tim Gajser spricht über seine Off-Season, die Pläne in der Vorbereitung für die neue Rennsaison und wie sich die Corona-Beschränkungen darauf auswirken.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »