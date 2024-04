Brandursache und Versursacher eines Großbrands in Hamburg nicht feststellbar

Ein brennendes Auto hat in der Billstraße in Hamburg vor einem Jahr einen Großbrand ausgelöst, der die Feuerwehr tagelang beschäftigte. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb lange ermittelt. Nun die Ernüchterung: Sowohl die genaue Brandursache , als auch der Versursacher sind nicht mehr feststellbar. Die Ermittlungen zu dem Großbrand an der Billstraße (Rothenburgsort) im Frühjahr 2023 sind beendet worden.

„Das Verfahren wurde zwischenzeitlich eingestellt“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen wegen des Brandes waren gegen Unbekannt geführt worden. Die Brandursache konnten die Ermittler letztendlich nicht klären: „Ursächlich für den Gebäudebrand war nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ein brennendes Fahrzeug, dessen Brandursache jedoch unbekannt ist.“Am frühen Ostersonntag vor einem Jahr (9. April 2023) waren auf dem Gelände an der Billstraße in Rothenburgsort zunächst mehrere Fahrzeuge, Waschmaschinen und anderes Lagergut in Flammen aufgegange

Großbrand Hamburg Billstraße Ermittlungen Brandursache

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mopo / 🏆 75. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg & Schleswig-Holstein: Mehr als 8000 Waffenbesitzer in HamburgNach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg wurde über eine Verschärfung des Waffenrechts debattiert. Neue Zahlen aus dem Nationalen Waffenregister zeigen wenig Veränderung in der Hansestadt.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg: Zelte für Geflüchtete notfalls in Parks aufstellenKnapp 48.000 Schutz suchende Menschen befinden sich in Hamburg in öffentlicher Unterbringung. Die Kapazitäten sind erschöpft. Die Sozialbehörde bereitet Notmaßnahmen vor.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg: Zelte für Flüchtlinge notfalls in Parks aufstellenKnapp 48.000 Schutz suchende Menschen befinden sich in Hamburg in öffentlicher Unterbringung. Die Kapazitäten sind erschöpft. Die Sozialbehörde bereitet Notmaßnahmen vor.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Krankenkasse: Mehr Menschen in Hamburg haben HeuschnupfenMit dem Frühling beginnt auch die Pollensaison. Immer mehr Hamburgerinnen und Hamburger leiden mittlerweile an Heuschnupfen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg Towers unterliegen FC Bayern vor RekordkulisseNoch nie waren so viele Zuschauer bei einem Basketball-Spiel in Hamburg wie bei der Partie der Towers gegen Bayern München. Die Fans sehen eine dramatische Partie.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Auto- und Bahnfahrer brauchen in Hamburg mehr ZeitZu Ostern rollt traditionell die erste Reisewelle durch Deutschland. Autofahrer müssen rund um Hamburg mit Verzögerungen rechnen. Bahnfahrer brauchen ebenfalls Zeit und Geduld.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »